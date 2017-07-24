Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что шестилетняя девочка из России, задержанная на границе Турции вместе с матерью и ее гражданским мужем, передана отцу.

Бывший муж женщины Сергей Уханов попросил Рамзана Кадырова оказать помощь в вопросе возвращения его шестилетней дочери на родину.

Турецкие власти ранее заявляли, что не намерены отдавать девочку отцу.

«Благодаря принятым мерам с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребенка на родину. Девочка передана родному отцу», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Глава Чечни отметил, что ранее поручал выяснить все детали ситуации с ребенком и принять необходимые меры для возвращения девочки в Россию.

«Я выражаю благодарность советнику главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову и представителю главы ЧР в Турции Айхан Эргувен Сейфеттину. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение», — добавил глава Чечни.

Жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем была задержана в середине июля турецкими правоохранительными органами при попытке нелегально попасть в Сирию. Женщину обвинили в стремлении вступить в радикальные организации и отправили в миграционную тюрьму в городе Антакья. Бывший муж россиянки и ее родственники отправились в Турцию, чтобы вернуть на родину хотя бы детей, однако власти Турции долгое время отказывались идти им навстречу.