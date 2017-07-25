Проблема с существовавшим ранее запретом на вылет задержанной в Турции шестилетней россиянки решена, сообщила во вторник, 25 июля, пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

«Технические вопросы, касающиеся наличия ограничений на выезд ребенка из Турции в Россию, решены. Завтра в первой половине дня отец с дочерью намерены вылететь в Россию», — цитирует ее слова ТАСС.

Светлану Уханову, ее дочерей и гражданского мужа Евгения Кочаари задержали 7 июля при попытке пересечь сирийско-турецкую границу по поддельным документам.