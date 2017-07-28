Посол США в России Джон Теффт был вызван в МИД России, где встретился с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и получил уведомительные ноты об ответных мерах России в отношении американских диппредставительств.

Об этом в пятницу, 28 июля, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Теффт уже выразил глубокое разочарование и протест в связи с принятием данных мер.

Ранее МИД РФ объявил о приостановке использования американским посольством складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также США предложили сократить число своих дипломатов на российской территории до 455 человек к 1 сентября 2017 года.