В Министерстве иностранных дел РФ заявили о приостановке использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве, а также дачи в Серебряном Бору. Об этом сказано в сообщении ведомства.

Ранее 27 июля американские сенаторы практически единогласно поддержали законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР. Инициативу об ужесточении ограничительных мер поддержали 98 сенаторов из 100. Для вступления санкций в силу необходимо одобрение президентом США Дональдом Трампом.