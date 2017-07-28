Посольство США в РФ заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов. Посол Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы, сказано в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон.

«Мы получили уведомление российских властей. Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления», — сказано в заявлении американской дипмиссии.

Ранее российские власти предложили США привести количество своих дипломатов, находящихся в РФ, в соответствие с числом участников дипмиссии России в Соединенных Штатах. Таким образом, их число должно уменьшиться до 455 человек.

В Министерстве иностранных дел России в четверг заявили о приостановке использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве, а также дачи в Серебряном Бору. Напомним, меры российских властей стали реакцией на одобрение Сенатом США нового пакета санкций. Сейчас документ должен поступить президенту Дональду Трампу, который может его одобрить или же наложить вето.

В ходе пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров президент России Владимир Путин назвал поведение Вашингтона хамством в отношении России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг заявил, что ответная реакция Москвы связаны с новыми санкциями США против России, а не с арестом российской дипсобственности в США.