Россия и впредь должна отвечать на санкционную политику США. Об этом на своей странице в Facebook написал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Давно пора. Россия ведет себя достойно, как и подобает ответственной мировой державе. С учетом того что пресловутый санкционный законопроект пока не вступил в силу, а ситуация развивается, так должно быть и впредь», — написал Косачев в соцсети.

Сенатор подчеркнул, что Россия сделала всё для спасения от развала российско-американские отношения, по его словам, «американцы поступили прямо наоборот». Косачев отметил, что Соединенные Штаты с санкционной политикой ведут себя недостойно, «как хулиганы, пока рядом нет способного дать сдачи или хотя бы призвать к порядку». Парламентарий считает, что введением новых санкций американский истеблишмент мстит Трампу «за незапланированную победу».

Напомним, ранее верхняя палата конгресса США одобрила законопроект о санкциях против России, Северной Кореи и Ирана. Теперь документ перейдет на рассмотрение к президенту Дональду Трампу, который может либо подписать его, либо наложить вето.

В ответ МИД РФ в пятницу сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.