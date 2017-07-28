Президент России Владимир Путин санкционировал заявление Министерства иностранных дел РФ о контрмерах на новые санкции США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что подобные меры связаны с новыми санкциями США против России, а не с арестом российской дипсобственности в США.

«Это связано с новыми санкциями. Об этом говорится в заявлении МИДа. Там все изложено, мне нечего добавить», – заявил пресс-секретарь.

Песков пояснил, что Москва решила не ждать, когда закон будет подписан президентом Дональдом Трампом и приняла меры после одобрения санкций сенатом.

В пятницу российское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Также американской стороне предлагается уменьшить число своих дипломатом в РФ до 455 человек до 1 сентября.

Накануне сенат США принял законопроект о расширении санкций в отношении России, КНДР и Ирана.