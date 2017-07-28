Российские власти предложили США привести количество своих дипломатов, находящихся в России, в соответствие с числом участников российской дипмиссии в Соединенных Штатах. На решение данного вопроса американской стороне дали время до 1 сентября 2017 года. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.

Таким образом число дипломатов из США в России должно уменьшиться до 455 человек.

«Предлагаем американской стороне до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов, сотрудников технического персонала, которые находятся в США. А именно до 455 сотрудников», — заявили в МИДе.

Ранее стало известно, что российские власти также приостановили использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Решения связаны с принятием США нового закона о санкциях против России.