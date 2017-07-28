Принятие сенаторами и палатой представителей закона об антироссийских санкциях свидетельствует о деградации американских властей. Об этом заявил первый заместитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Принятие закона об антироссийских санкциях сенатом США, а ранее палатой представителей свидетельствует о разбалансировке власти в этой стране, о ее размывании. Думаю, что в целом этот процесс можно охарактеризовать как деградацию власти», — сказал Клинцевич журналистам.

Также Клинцевич добавил, что власть в США «становится всё более и более непредсказуемой», что представляет собой настоящую опасность, так как сегодня «мир крайне неустойчив и, чтобы окончательно не взорвать его, требуется соединение усилий разных стран». Противостоять «американскому вызову», по мнению Клинцевича, может только «по-настоящему объединенная Европа».

28 июля сенат конгресса США практически единогласно поддержал законопроект об ужесточении ограничительных мер в отношении России — инициативу поддержали 98 сенаторов из 100. Для вступления санкций в силу необходимо одобрение президентом США Дональдом Трампом.