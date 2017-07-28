Верхняя палата конгресса США одобрила введение санкций против Северной Кореи, Ирана и России. Об этом пишет агентство Reuters.

Решение сената было практически единогласным — 98 человек поддержали законопроект, двое проголосовали против.

Документ должен получить одобрение президента США Дональда Трампа. У него также есть право наложить вето.

«Соединенные Штаты Америки должны послать мощный сигнал (президенту России) Владимиру Путину <…>, что мы не потерпим нападок на нашу демократию», — заявил сенатор Джон Маккейн перед голосованием.

Ранее новый законопроект об ограничительных мерах против России, КНДР и Ирана был одобрен в палате представителей.

Как отмечают «РИА Новости», новые санкции станут самыми масштабными с начала 2014 года, если Трамп одобрит их.

Ограничительные меры затронут банковский сектор — будет сокращен срок финансирования российских банков, попавших под санкции. Также будет пересмотрен ряд глубоководных и арктических шельфовых проектов: в рамках законопроекта предусмотрен запрет на поставки оборудования.

Некоторые ограничительные меры направлены на противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».

В Белом доме выразили готовность к внедрению новых санкций.

В Кремле негативно отнеслись к возможному введению новых санкций со стороны Вашингтона и считают, что принятие законопроект приведет к ухудшению отношений между Россией и США.