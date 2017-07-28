Сенат Конгресса США практически единогласно поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Об итогах голосования сообщило в пятницу агентство Reuters.

Инициативу поддержали 98 сенаторов из 100. Для вступления ограничительных мер в силу теперь необходима ратификация документа президентом страны Дональдом Трампом. Американский лидер также вправе наложить вето на законопроект, но Конгресс может преодолеть его, если будет набрано по две трети голосов в каждой палате.

Документ предполагает сокращение с 30 до 14 дней максимального срока финансирования кредитных организаций РФ, попавших под санкции США. Для компаний нефтегазового сектора этот период будет сокращен с 90 до 60 дней.

Кроме того, законопроект запрещает поставлять оборудование и технологии для новых глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, в которых участвуют подсанкционные компании.