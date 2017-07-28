Картой «Тройка» теперь можно будет оплатить парковку на столичных улицах и закрытых городских стоянках со шлагбаумами. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующий проект постановления был подготовлен департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На данный момент платную парковку можно оплатить через паркоматы банковскими и парковочными картами. Однако проект предполагает полный отказ от специальных парковочных карт. Процедура оплаты осталась неизменной — карту «Тройка» нужно поднести к валидатору паркомата, а стоимость парковки будет округляться до рубля в меньшую сторону.

Также предлагается утвердить оплату парковки с помощью телефонного звонка. Данная инициатива была предложена в прошлом году в качестве экспериментальной.