В зону платной парковки включили улицу Анненскую и Проектируемый проезд №1135 в районе Марьиной Рощи. Об этом сообщается на официальном сайте департамента транспорта столицы.

«По решению муниципальных депутатов с 25 июля 2017 года в зону платных парковок будут включены две улицы на Северо-Востоке Москвы: Анненская и Проектируемый проезд № 1135», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что жители этих двух улиц уже сейчас могут начать оформление резидентского разрешения (документ, позволяющий бесплатно парковаться в районе проживания с 20:00 до 8:00 мск). При этом у жителей остается возможность оформить круглосуточную стоянку за 3 тыс. рублей в год.

Оформить резидентное разрешение можно в любом центре госуслуг «Мои документы» или на сайте сервиса. На сегодняшний день минимальная стоимость одного парковочного места в час составляет 40 руб.