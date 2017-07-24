Карту «Тройка» с балансом 150 рублей по тарифу «Кошелек» начали продавать в столичной подземке на стойках «Живое общение». Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Карта предназначается для туристов, особенно для тех, кто не разбирается в гибкой системе тарифов метро. Таким образом, одна поездка по тарифу «Кошелек» обойдется в 35 рублей, билет «90 минут» — 54 рублей. Приобрести карту можно за 200 рублей наличными, 50 из которых являются залогом: он возвращается, если вернуть карту в любую кассу подземки. Продается такая карта в вестибюлях станций «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Баррикадная», «Арбатская», «Площадь революции», а также в флагманском магазине на «Маяковской» и в информационном центре на «Тушинской», сообщает сетевое издание m24.ru.