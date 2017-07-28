Решение Центрального банка (ЦБ) России отозвать лицензию у «Югры» было ожидаемым. Об этом заявил экс-председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.

«Это ожидаемо и укладывается в стратегию действий ЦБ: обвинить банк в нарушении нормативов, которые не нарушались, наличии забалансовых вкладов, которые в итоге не подтвердились, и т.д. Временная администрация АСВ, которая изучала финансовое состояние банка, искусственным образом разрушила капитал банка в 30 млрд», — сказал Шиляев.

По его словам, именно действия временной администрации создали «дыру» в бюджете банка и стали формальными основаниями для отзыва лицензии. Он отметил, что владельцы «Югры» продолжат отстаивать репутацию банка.

«Акционер «Югры» представил в ЦБ план оздоровления. Меньше чем за сутки специалисты ЦБ, видимо, приняли решение о его несостоятельности и отозвали лицензию. Мы были к этому готовы. Мы будем отстаивать репутацию банка всеми доступными способами», — отметил Шиляев.

Также он добавил, что решение ЦБ рассматривается владельцами банка, как «эмоциональное давление на клиентов, которые не спешили забирать свои вклады из банка».

В пятницу, 27 июля Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» на основании того, что кредитная организация лишилась собственных средств и финансовая политика банка нецелесообразна. Ранее ЦБ приостановил полномочия руководства банка, назначив новую администрацию.