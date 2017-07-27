Основной владелец «Югры» Алексей Хотин направил в Центробанк десятилетний план по финансовому оздоровлению банка. Согласно плану, бизнесмен предоставит финансовую помощь в объеме 21 млрд рублей начиная с IV квартала 2017 года.

Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба Хотина.

«План финансового оздоровления «Югры» предусматривает, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 млрд рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что выплаты АСВ будут предоставляться в течение 10 лет. Планируется, что задолженности текущего кредитного портфеля в объеме 63,3 млрд рублей будут погашены в течение пяти лет.