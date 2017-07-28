Центральный Банк (ЦБ) России в пятницу отозвал лицензию у банка «Югра». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО «Банк «Югра», — говорится в сообщении ЦБ.

Отзыв лицензии у банка регулятор обосновывает тем, что «Югра» полностью лишилась собственных средств и финансовая политика кредитной организации не целесообразна.

Ранее регулятор заподозрил «Югру» в предоставлении недостоверных отчетов и выводе активов. 10 июля 2017 года ЦБ ввел временную администрацию и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. После этого полномочия руководства и акционеров «Югры» были приостановлены, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) распорядилось начать выплаты вкладчикам банка.

После этого руководство «Югры» обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием признать решения Центробанка незаконными.