В Гонконге мужчина попытался ограбить ювелирный магазин, предположительно, проглотив девять бриллиантов на сумму почти $6 млн. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел 27 июля во время обеденного перерыва, когда в салоне осталась только одна сотрудница. Преступник, являющийся гражданином Иордании, выдал себя за покупателя. После того как женщина открыла ему дверь, грабитель ударил ее по голове, в результате чего продавец потеряла сознание. Мужчина попытался вскрыть сейф, однако сработала сигнализация. Преступник скрылся в подсобном помещении, где и был задержан.

Сотрудники полиции обнаружили восемь бриллиантов общей стоимостью $5,4 млн. Предполагается, что злоумышленник проглотил еще девять камней, в связи с чем на данный момент он находится под охраной в ближайшей больнице. В Гонконг мужчина приехал по туристической визе.