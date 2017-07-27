Двое граждан Украины были приговорены в Австрии к заключению на срок от четырех до пяти лет за ограбление 80-летней пенсионерки и избиение ее сиделки. Приговор был вынесен судом города Клагенфурт. Об этом пишет «РИА Новости».

Двое мужчин совершили ограбление в марте 2015 года. По данным газеты Der Standart, они забрали из дома пожилой женщины ювелирные изделия общей стоимостью в €30 тыс.

Один из злоумышленников признал свою вину, второй подсудимый заявил о своей невиновности. Также известно, что в данном преступлении был замешан третий злоумышленник, однако его личность пока неизвестна.