Полиция разыскивает неизвестного мужчину, отобравшего у девушки мобильный телефон в районе Бирюлево Восточное в Москве. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Москвичка, работающая в сети магазинов «Пятерочка», обратилась с заявлением о грабеже в полицию.

По словам потерпевшей девушки, ночью она направлялась в гости к подруге, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Невысокий мужчина азиатской наружности, одетый во все темное, догнал ее на Липецкой улице.

«Незнакомец сказал девушке «извини», а затем взял у нее из рук мобильный телефон марки Samsung, перешел на другую сторону улицы и скрылся из виду», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова источника.

Полиция проводит следственные действия и розыск подозреваемого в совершении преступления.