Министерство транспорта Германии распорядилось зарпетить эксплуатацию некоторых дизельных автомобилей модели Porsche Cayenne.

«Незаконное программное обеспечение, скрывающее реальные показания выбросов, было обнаружено в автомобилях производителя Porsche AG», — заявил министр транспорта ФРГ Александр Добриндт.

Он отметил, что запрет коснется не менее 22 тыс. машин с трехлитровым дизельным двигателем немецкого автоконцерна по всей Европе, которые будут отозваны в мастерские для переоборудования. Также компания Porsche AG (принадлежит концерну Volkswagen) будет обязана взять на себя все расходы по возврату авто.

«Существует высокая вероятность, что кроссовер Volkswagen Touareg также имеет аналогичное программное обеспечение. Это еще не проверено нами, но теперь будет срочно проверено», — добавил Добриндт.

Кроме того, Минтранс отзывает сертификацию этих автомобилей, уточнил глава ведомства. Из указанных 22 тыс. 7,5 тыс. зарегистрированы на территории Германии.