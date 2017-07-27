Американский автопроизводитель Ford отзывает 117 тыс. автомобилей из-за неисправности ремней безопасности. Об этом сообщает портал Nation News.

В компании сообщили, что при резкой остановке ремни могут отсоединиться. Уточняется, что речь идет о Ford F-150 и Ford E 2014 модельного года и Ford Escape 2014-2015 годов. К отзыву подлежат машины, реализованные в США, Канаде и Мексике.

Отмечается, что до настоящего времени с жалобами никто не обращался. В Ford пообещали устранить дефект бесплатно.

Ранее автопроизводитель заявлял об отзыве 816 тыс. авто из-за неисправности подушек безопасности японской фирмы Takata.