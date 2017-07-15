Японская компания Honda приняла решение об отзыве 2,1 млн автомобилей по всему миру из-за риска возгорания аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителя японского автоконцерна Криса Мартина, в США будут отозваны не менее 1,15 млн авто Honda Accord 2013–2016 годов выпуска, еще порядка 1 млн отзовут в других странах.

Компания собирается заменить 12-вольтовые аккумуляторные датчики, которые могут воспламениться.

Honda уже получила несколько сообщений о возгораниях в моторном отсеке в США и Канаде, где зимой используется значительное количество реагентов на дорогах.

Сообщается, что в результате инцидентов пострадавших нет.