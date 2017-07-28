Защита вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова собирается обжаловать арест чиновника, сообщил его адвокат.

Ранее суд поместил под стражу Евгения Вишнякова на один месяц и 15 дней. Его подозревают в превышении полномочий.

«Скорее всего, будем обжаловать меру пресечения», — приводит «РИА Новости» слова представителя защиты.

Как пояснили в краевой администрации, причины следственных действий в отношении чиновника пока неизвестны. Евгений Вишняков по-прежнему остается в должности.