Защита вице-губернатора Приморья Вишнякова обжалует его арест
Защита вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова собирается обжаловать арест чиновника, сообщил его адвокат.
Ранее суд поместил под стражу Евгения Вишнякова на один месяц и 15 дней. Его подозревают в превышении полномочий.
«Скорее всего, будем обжаловать меру пресечения», — приводит «РИА Новости» слова представителя защиты.
Как пояснили в краевой администрации, причины следственных действий в отношении чиновника пока неизвестны. Евгений Вишняков по-прежнему остается в должности.