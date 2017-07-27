Депутат Александр Смехов арестован решением Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга до 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Смехов обвиняется в получении денег от коммерсанта за решение вопросов, связанных с разбирательствами в арбитражном суде. Накануне ему было предъявлено обвинение, однако депутат своей вины не признал.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу сообщала, что в отношении 37-летнего Смехова возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

«По данным следствия, подозреваемый, занимая вышеуказанную должность, в июле 2017 года выдвинул требование предпринимателю о передаче ему денежных средств в сумме не менее €150 тыс. (более 100 млн рублей по текущему курсу — ИФ) за решение вопроса о восстановлении статуса разрешения на строительство объекта недвижимости в суде первой, второй и третьей инстанции Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, не имея при этом реальной возможности исполнить обещанное», — сказано в сообщении.