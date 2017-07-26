Друзья российского режиссера Арика Манукяна, задержанного в ОАЭ за незаконную съемку мечети с помощью беспилотника, направили письмо к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой помочь россиянину.

«Уважаемый Сергей Викторович, просим о помощи и содействии в благополучном разрешении сложившейся чудовищной ситуации! Мы все верим, что даже за пределами нашей страны все наши граждане могут рассчитывать на поддержку и защиту государства», – приводит «РИА Новости» текст письма.

Они отметили, что режиссер и его съемочная команда находились в ужасных условиях во время пребывания в тюрьме и не имели возможности связаться с близкими.

«Арик и его команда находятся в ужасном состоянии, не в лучшем состоянии находятся и близкие ребят. Чем закончится эта история совершенно непонятно. Мы, как граждане своей страны, можем утверждать, что в Российской Федерации к интуристам никогда не было нападок со стороны власти», – написали авторы обращения.

Ранее посольство России в Абу-Даби сообщало, что принимаются все возможные меры для решения ситуации вокруг режиссера. Дипломатам удалось договориться об освобождении Манукяна из камеры предварительного заключения, в настоящий момент режиссер находится под подпиской о невыезде. По законам ОАЭ за незаконную съемку ему грозит минимум штраф, максимум тюремное заключение. Сейчас дело российского режиссера рассматривает прокуратура страны. Дата заседания суда по этому вопросу пока не назначена.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где два месяца назад снимал свадебное видео у Большой мечети шейха Заеда без согласования с властями ОАЭ.