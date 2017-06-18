Западные страны должны создать механизм по контролю выполнения Катаром обязательств по отказу от финансирования терроризма, заявил госминистр Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Анвар Гаргаш.

По данным Guardian, министр заявил, что ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Бахрейн не доверяют Катару, им нужна мониторинговая система, в которой должны принять участие и западные страны, передает РИА «Новости».

Создаваемый механизм контроля должен дать уверенность, что власти Катара отказались от поддержки «Братьев-мусульман», ХАМАС и «Аль-Каиды».

«Речь идет об изменении поведения. Если мы получим четкие стратегические сигналы, что Катар собирается измениться и прекратить финансирование боевиков-исламистов, то это станет основой для переговоров, однако нам понадобится мониторинговая система», — сказал Гаргаш в Лондоне, куда он прибыл, чтобы получить поддержку в вопросе блокады Катара.

Арабские страны в начале июня обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с Дохой дипломатические отношения. В числе поддержавших блокаду Катара стан — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других государств.

После введения блокады Катар начал испытывать проблемы с продовольствием. К смягчению режима изоляции для Дохи ранее призвал госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.