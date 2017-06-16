Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить санкции, введенные против Катара. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Бахрейна, Саудовской Аравии и замминистром иностранных дел ОАЭ. Переговоры прошли в Лондоне.

«Он призвал страны Персидского залива воздержаться от любого рода эскалации, которая могла бы повлечь серьезные последствия для жизней мирных граждан Катара и для других стран. Он дал ясно понять, что Великобритания обеспокоена коллективными действиями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна против важного союзника, и настоятельно призвал ослабить ограничения, введенные против страны», — говорится в сообщении британского МИДа.

Ранее 5 июня ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовская Аравия разорвали дипотношения с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма.