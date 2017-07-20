Сакский районный суд вынес приговор по делу депутата местного Госсовета Валерия Гриневича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество и угрозе убийством. Как и просило у судьи обвинение, народный избранник проведет 10 лет в колонии строгого режима, передает «Крыминформ».

Следствие считает, что несколько лет назад Гриневич обманным путем получил 6 млн рублей, пообещав некому жителю города Саки помочь с оформлением земли в селе Штормовое и прекращением полицейских проверок.

Уголовное дело в отношении народного избранника было возбуждено в начале 2016 года по факту создания преступной группировки. Крымское управление Следственного комитета России также располагало данными о причастности Гриневича к незаконному изъятию участка земли на черноморском берегу.

Примечательно, что на тот момент депутат уже задерживался правоохранительными органами: это произошло в середине осени 2015 года в связи с подозрением во взяточничестве. Следствие считало, что Гриневич получил $35 тыс. в виде взятки за прекращение проверки в отношении жителя Саки, которая проводилась правоохранительными органами.

Как сообщали «Известия» осенью 2015 года, занимавшая тогда пост прокурора Крыма Наталья Поклонская дважды поднимала вопрос о досрочном лишении Гриневича депутатских полномочий, но получила отказ от регионального парламента, спикер которого Владимир Константинов мотивировал это решение тем, что депутатов избирает народ. Поклонская же упирала на то, что вмешательство в работу правоохранительных органов (каковым является содействие прекращению полицейской проверки) недопустимо для народного избранника.