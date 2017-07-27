Фрунзенский суд Владивостока постановил арестовать вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил представитель суда.

«Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий — ч. 2 ст. 286 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 1 месяц 15 дней до 10 сентября», — заявил он.

Накануне Евгений Вишняков был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту. В день задержания, 25 июля, в офисе вице-губернатора прошли обыски.

СМИ сообщали, что Вишняков также подозревается в злоупотреблениях при реализации программы газификации микрорайона Радужный в Уссурийске по программе «Жилье для российской семьи».

Вице-губернатор Вишняков в администрации Приморского края курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, тарифообразования, государственного жилищного надзора, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Одновременно с ним был задержан и глава администрации Уссурийска Евгений Корж. Пока о какой-либо связи этих задержаний не сообщается.