Обвиняемые по делу о хищении средств на сумму более 5 млрд рублей на космодроме «Восточный» были оставлены под арестом до октября 2017 года. Такое решение принял дальневосточный окружной суд, пишет «Интерфакс».

«Мера пресечения в отношении всех подсудимых оставлена без изменения. Сроки содержания под домашним арестом продлены на три месяца — до 12 октября 2017 года», — отметила пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

Военный суд в Хабаровске начал процесс по уголовному делу о хищениях на космодроме «Восточный» весной 2016 года.

Фигурантов дела Юрия Хризмана (экс-глава «Дальспецстроя») и Владимира Ашихмина (главный бухгалтер компании) обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома. В настоящий момент они находятся под домашним арестом.