Глава МВД Венесуэлы заявил о запрете манифестаций
Запрет на массовые акции протеста ввели в Венесуэле перед выборами в Конституционную ассамблею (КА), которые пройдут 30 июля.
Об этом сообщил глава МВД республики Нестор Ревероль.
По его словам, на всей территории страны будут запрещены «манифестации и митинги, которые могут повлиять на процесс» голосования.
Кроме того, в Венесуэле будет прекращена продажа спиртного и пиротехники, передает «РИА Новости».
Ранее министр обороны Владимир Падрино Лопес объявил, что обеспечивать безопасность выборов будут свыше 232 тыс. военнослужащих.