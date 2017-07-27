Запрет на массовые акции протеста ввели в Венесуэле перед выборами в Конституционную ассамблею (КА), которые пройдут 30 июля.

Об этом сообщил глава МВД республики Нестор Ревероль.

По его словам, на всей территории страны будут запрещены «манифестации и митинги, которые могут повлиять на процесс» голосования.

Кроме того, в Венесуэле будет прекращена продажа спиртного и пиротехники, передает «РИА Новости».

Ранее министр обороны Владимир Падрино Лопес объявил, что обеспечивать безопасность выборов будут свыше 232 тыс. военнослужащих.