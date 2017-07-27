Число убитых в ходе протестов в Венесуэле достигло 103 человек. Об этом сообщает Nacional.

По данным портала, за минувшие сутки в штате Мерида погибли три человека – один от огнестрельного ранения, версии о причине смерти второго разняться. Третьей жертвой стал 16-летний подросток, который по сообщению агентства ТАСС погиб от огнестрельного ранения в столичном районе Петаре.

Массовые протесты проходят в Венесуэле с начала апреля. Протестующие требуют отставки членов суда и проведения досрочных выборов.