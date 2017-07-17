Экс-президенты Колумбии, Боливии и Коста-Рики призвали мировое сообщество признать результаты оппозиционного «народного референдума» в Венесуэле, где бывшие главы стран выступали в качестве иностранных наблюдателей.

«Господа президенты стран Западного полушария, главы государств всего мира, нельзя оставаться безразличными перед лицом того, что венесуэльский народ сегодня выразил свою волю. Мы признаем этот референдум законным», — сказала бывший президент Коста-Рики Лаура Чинчилья на пресс-конференции.

Экс-лидер Боливии Хорхе Кирога выразил надежду, что Папа Римский Франциск также «ясно выскажется» на тему проведенного референдума.

На данный момент обработано не менее 62% протоколов, результаты станут известны в ближайшие часы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро дал свое согласие на проведение народного референдума, однако позже назвал его «внутренним опросом оппозиционных партий», который не может быть признан законным.