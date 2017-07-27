Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые объявил о готовности Израиля пойти на обмен территориями с Палестиной. Об этом в четверг сообщает Второй канал израильского телевидения.

Телеканал сообщил, что у них есть запись телефонного разговора Нетаньяху со спецпредставителем администрации США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом. Сообщается, что в переговорах участвовал и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По информации телеканала, беседа состоялась еще до убийства двух израильских полицейских на Храмовой горе и закрытия мечети Аль-Акса. Сообщается, что Биньямин Нетаньяху предложил США согласиться на присоединение к Израилю блока поселений Гуш-Эцион на Западном берегу реки Иордан к югу от Иерусалима. При этом сам заявил о готовности передать под контроль Палестины северную местность Вади Ара.