Израиль не допустит иранского присутствия у своих границ, заявил представитель израильской армии по связям с арабскими СМИ Авихай Адраи, комментируя подписание соглашения по зоне деэскалации «Восточная Гута».

«Мы отвергаем какое-либо иранское присутствие на границе с Израилем и будем работать в этом вопросе согласно решениям, которые принимает политическое руководство», — отметил Адраи в интервью РИА «Новости».

По его словам, Израиль не поддерживает ни одну из сторон сирийского конфликта, однако готов дать ответ на попытки пересечь «красные линии» безопасности страны.

Под «красными линиями» Иерусалим подразумевает попытки перевозки оружия и продвинутых боевых систем для организации «Хезболлах», уточнил Адраи.

Накануне было подписано соглашение по зоне деэскалации «Восточная Гута». Как утверждал представитель оппозиционного движения «Народная дипломатия» Махмуд Афанди, контроль за зоной будут осуществлять Россия и США. Участие Ирана не предусмотрено.