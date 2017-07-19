Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предупреждал президента РФ Владимира Путина о нанесении ударов по позициям «Хезболлах» в Сирии.

По данным издания Haaretz, об этом он заявил на закрытой встрече с премьерами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши, выступление которой по ошибке транслировалось в наушниках журналистов, освещавших визит Нетаньяху в Будапешт.

«Мы построили заграждение, потому что были проблемы с ИГ (запрещена в РФ) и Ираном, который пытался создать там террористическое объединение. Я сказал Путину: когда мы увидим, что они передают оружие «Хезболлах», мы нанесем по ним удар», — сказал Нетаньяху.

При этом он добавил, что если Израиль увидит Иран у своих границ, то задействует армию.