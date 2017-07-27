Прокуратура Абхазии предъявила обвинение двум подозреваемым в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Адгуру Джинджолия обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Его брат Даур обвиняется по статьям «Разбой» и «Незаконные хранение оружия».

Нападение на российских туристов произошло 11 июля в Гудаутском районе республики. В результате завязавшейся драки 33-летний Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых скончался.

Следствие ведет прокуратура Гудаутского района Абхазии, также уголовное дело возбудил Следственный комитет России.