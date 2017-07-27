Подозреваемым в убийстве россиянина в Абхазии предъявили обвинения
Прокуратура Абхазии предъявила обвинение двум подозреваемым в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Адгуру Джинджолия обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Его брат Даур обвиняется по статьям «Разбой» и «Незаконные хранение оружия».
Нападение на российских туристов произошло 11 июля в Гудаутском районе республики. В результате завязавшейся драки 33-летний Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых скончался.
Следствие ведет прокуратура Гудаутского района Абхазии, также уголовное дело возбудил Следственный комитет России.