Подозреваемый в нападении на группу туристов из Москвы дал признательные показания, сообщается в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.

В результате активного сотрудничества одного из двух задержанных со следствием сотрудникам правоохранительных органов удалость изъять автоматическое оружие и другие доказательства, значимые для дела.

По информации ведомства, оба подозреваемых приходятся друг другу родными братьями. Адгур и Даур Джинджолия — жители села Абгархук Гудаутского района Абхазии.

Ранее прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как стало известно, злоумышленники нанесли два ножевых ранения Андрею Кабанову, которого сопровождали его жена, двое детей и другие супруги с детьми. Затем все они были похищены, а позже освобождены в ходе оперативных действий.