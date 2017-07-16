Второй подозреваемый в нападении на российских туристов и убийстве одного из них в Абхазии сдался правоохранительным органам. Об этом сообщили в МВД республики.

Преступление было совершено 11 июля. Первый подозреваемый в разбойном нападении был задержан на второй день после происшествия.

«Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия для установления местонахождения и задержания, сегодня сдался службе госбезопасности Абхазии. Оба подозреваемых содержатся в изоляторе временного содержания МВД республики», — говорится в сообщении МВД.

Двое вооруженных мужчин в масках 11 июля напали на группу туристов из России с целью ограбления в Гудаутском районе Абхазии. Один из отдыхающих — Андрей Кабанов оказал преступникам сопротивление и был серьезно ранен, позже он скончался.

Следствие ведет прокуратура Гудаутского района. Также уголовное дело по факту преступления возбудил Следственный комитет России.