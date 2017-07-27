Самыми криминальными районами Подмосковья названы Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский район. Об этом заявил ​начальник 1-го отдела оперативно-разыскной части УР №4 ГУ МВД по Московской области подполковник Борис Лаховский.

Как передает агентство РИАМО, такое заявление было сделано на пресс-конференции об итогах работы уголовного розыска за первое полугодие 2017 года. По словам Лаховского, перечисленные районы стали лидерами «в первую очередь из-за высокой плотности населения».

При этом Лаховский отметил высокую раскрываемость преступлений, несмотря на большое количество. Так, с начала 2017 года в Подмосковье было раскрыто 258 преступлений, из них 76 совершено этническими организованными преступными группировками. Подполковник подчеркнул, что три «вора в законе» были задержаны именно на сходках этих группировок.