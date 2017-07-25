ДТП с ограблением произошло на востоке Москвы, неизвестные похитили $350 тыс. из автомобиля пострадавшего.

Об этом заявили в пресс-службе столичного главного управления МВД.

«Неизвестные на автомобиле серебристого цвета, совершив ДТП с принадлежащей заявителю автомашиной… проникли в салон и нанесли потерпевшему несколько ударов неустановленным предметом. После этого злоумышленники похитили сотовый телефон и пакет с деньгами в сумме $350 тыс. и скрылись», — цитирует сообщение ТАСС.

Потерпевший был госпитализирован с травмой головы. Правоохранительные органы ведут расследование происшествия, возбуждено уголовное дело.