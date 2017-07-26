Количество преступлений, совершенных подростками, сократилось на 22% за первые шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД России.

При этом в ведомстве отметили, что снижение подростковой преступности стало устойчивой тенденцией. По данным МВД, за последние 10 лет детская преступность сократилась более чем в два раза.

По мнению экспертов, положительное влияние на это оказывают новая молодежная политика государства, новы методы профилактики преступности, развитие волонтерского движения в России и широкий выбор самореализации.

Привлечение подростков, имеющих проблемы с законом, к волонтерской деятельности часто помогает вернуть их к нормальной жизни.

«Если им предложить интересный формат деятельности и показать, что эта деятельность предоставляет возможность для самовыражения, самореализации, то они возвращаются к нормальной жизни», — рассказала член общественной палаты Ольга Амельченкова.

В начале 2017 года Генпрокуратура составила рейтинг российских регионов с самыми высокими и самыми низками показателями по подростковой престпности.

В пятерку регионов с наибольшим количеством преступлений (из числа расследованных) вошли Свердловская и Челябинская области, Пермский, Красноярский края и Кемеровская область.

Наименьшее число преступлений было зафиксировано в Ингушетии (всего пять преступлений в 2016 году), Чечне (21), Чукотском (26) и Ненецком (51) автономных округах, а также Республике Калмыкия (62).