Обязательную проверку водосчетчиков в России могут отменить в 2018 году. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, произойти это может, в случае если успешно завершится эксперимент по проверке водосчетчиков управляющими компаниями. Отмечается, что пройти он может в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Участвовать будет не целый город, а отдельный район или многоквартирный дом. Такие проверки в 2018 году могут перевести на общероссийский уровень, если инициатива пройдет, сообщает телеканал «360».

Абрамов пояснил, что такая мера будет дешевле и быстрее, поскльку работать нужно будет не индивидуально с жильцами, а с управляющей компанией. По его словам, это также поможет избежать мошенничества.

В настоящее время Россандарт обсуждает инициативу с Минпромторгов и Минстроем, сообщает «РИА Новости».