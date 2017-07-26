Граждане России в среднем по стране оценивают качество услуг ЖКХ на 5 баллов из 10, свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди жителей ста крупнейших городов РФ порталом Domofond.ru.

Больше всего довольны коммунальными службами в России жители Нижневартовска — они оценили их работу в 6,8 балла. В тройку лидеров также вошли службы ЖКХ в Сургуте и Набережных Челнах. При этом Москва находится на 7-м месте, а Санкт-Петербург — на 11-м.

Самую низкую оценку получили работники сферы ЖКХ в Махачкале — жители города оценили их услуги в 4,1 балла. Отмечается, что разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга оказалась незначительной — всего 2,7 балла.

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