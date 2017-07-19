Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил о том, что объем долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России составляет 1 трлн 340 млрд рублей.

«Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 трлн рублей, из них долги населения — 645 млрд рублей», — заявил министр, его слова приводит «Российская газета».

Мень отметил также, что рядовые граждане «очень дисциплинированно платят за ЖКХ», хотя в последнее время ситуация немного ухудшилась. Число неплательщиков выросло на 2% — с 4% до 6%.