Россия может вернуть «крымские» турбины Siemens, и возникшая проблема будет легально решена. Такое предложение выдвинул управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

«Всё еще действует предложение Siemens выкупить турбины обратно, и я не понимаю, почему российская сторона пока отказалась от такого простого, выгодного всем решения», — сказал Хармс.

Он отметил, что подобный вариант стал бы хорошим и легальным решением сложившейся резонансной ситуации, хотя и в этом случае негативного эффекта избежать не удастся и скандал может сказаться на других сделках России.

При этом Хармс подчеркнул, что Восточный комитет против возможного ухода Siemens с российского рынка.

«Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно сотрудничеством. Компания делает фантастический бизнес там, и было бы очень жалко, если бы это помешало ему», — заявил глава комитета.

Концерн Siemens в начале июля утверждал, что четыре предназначавшиеся для проекта в Тамани турбины были поставлены в Крым вопреки договоренностям. Компания предложила аннулировать договор и выкупить турбины обратно. В России подчеркнули, что турбины приобретены на вторичном рынке и переделаны российскими специалистами.