Страны Евросоюза хотят расширить санкции против России из-за поставок газовых турбин компании Siemens в Крым.

Об этом стали известно в среду, 26 июля, из анонимного источника в ЕС.

«Возможность расширения списка санкций (Украина, в связи с подрывом суверенитета) обсуждалась на заседании [постпредов стран — членов ЕС] сегодня на основании инициативы Германии», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Позже будет принято формальное решение, добавил источник.

Ранее сообщалось о резкой реакции ФРГ, после того как появилась информация о том, что в Крыму, вопреки санкциям, устанавливаются газовые турбины немецкого производства.