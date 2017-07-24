Ответные меры после поставки турбин Siemens в Крым пока обсуждаются правительством Германии, сообщила на брифинге в понедельник, 24 июля, официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Меры в ответ на эти неприемлемые действия в настоящее время еще обсуждаются», — цитирует Деммер «РИА Новости».

Журналисты интересовались, готово ли правительство Германии требовать расширения санкций в отношении России в связи с поставками турбин в Крым.

Ранее в Кремле сообщили, что не будут комментировать сообщения СМИ о возможном расширении Европой антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг турбин Siemens.