В Германии обсуждают ответные меры на поставки турбин Siemens в Крым
Ответные меры после поставки турбин Siemens в Крым пока обсуждаются правительством Германии, сообщила на брифинге в понедельник, 24 июля, официальный представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«Меры в ответ на эти неприемлемые действия в настоящее время еще обсуждаются», — цитирует Деммер «РИА Новости».
Журналисты интересовались, готово ли правительство Германии требовать расширения санкций в отношении России в связи с поставками турбин в Крым.
Ранее в Кремле сообщили, что не будут комментировать сообщения СМИ о возможном расширении Европой антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг турбин Siemens.