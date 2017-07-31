Принятие Польшей закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам, не останется без ответа со стороны Москвы. Как заявили "Известиям" в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. В ведомстве добавили, что меры будут носить «асимметричный характер». Как рассказали «Известиям» источники в российских дипломатических кругах, рассматриваются несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.

Одним из вероятных ответов Москвы на действия Польши собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах считает введение персональных санкций против польских политиков - авторов этого закона, а также значительное понижение уровня российско-польских экономических отношений.

- Надо и санкции ввести в отношении авторов закона, которые его продвигали и лоббировали, и прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами. Я поддержу любые санкции, которые будут предложены, - прокомментировал «Известиям» эти инициативы первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Некоторые политики последнее время заявляли в прессе и о целесообразности «зеркальных» мер в отношении Польши . Как отметил на недавней пресс-конференции в Москве глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Россия, к примеру, может перестать ухаживать за польскими мемориалами, очевидно, подразумевая комплексы «Катынь» и «Медное». Сенатор также добавил, что к мемориальным местам может быть причислено и место произошедшей под Смоленском в 2010 году катастрофы авиалайнера президента Польши.

В российском МИДе «Известиям» дали понять, что ответ на демарш Варшавы в любом случае не заставит себя ждать.

"Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер", - говорится в полученном "Известиями" комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

Там также отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше неизменно «затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ».

В частности, на июльском СМИД ОДКБ в Минске главы МИД стран - членов этой организации приняли совместное заявление с осуждением попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Российская Госдума и израильский Кнессет приняли обращение к Европейскому Парламенту в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв холокоста. С осуждением попыток Польши переписать историю выступил также парламент Белоруссии.

Символическую поддержку России Кнессет оказал, когда 27 июля принял решение отмечать День победы над нацистами 9 мая. Польский сейм, напомним, в прошлом году, наоборот, одобрил законопроект об отмене 9 мая как праздника Победы и Свободы и учреждении в качестве национального дня памяти 8 мая.

В ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на таких международных площадках, как Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Межпарламентский союз, Межпарламентская Ассамблея государств–участников СНГ и направит обращения в парламенты европейских стран, рассказали «Известиям» несколько сенаторов.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» подчеркнул: если спросить европейских партнеров "в лоб", поддерживают ли они Варшаву в ее решении, там все же не смогут ответить утвердительно.

- Немцам, ввиду их истории, а также приближающихся выборов, будет сложно аплодировать полякам. Или взять, например, французский политический истеблишмент, который часто упрекал Марин Ле Пен в неких мифических связях с фашизмом, стремясь нанести урон ее политическому имиджу. Им нужно понимать, что сейчас может произойти уничтожение памяти тех, кто в том числе и вместе с французами боролся с фашизмом. Однако важно иметь в виду, что если мы будем молчать, то, кроме нас, об этой проблеме первым вряд ли кто-то скажет, - резюмировал сенатор.

Эксперт-полонист Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что наиболее рациональным был бы ответ «на уровне символов и исторической политики»: действия Польши аморальны, но они не наносят прямого ущерба российской политике и экономике.

- А вот введение экономических санкций, на мой взгляд, - не самый удачный ответ. Польша их переживет, но будет еще активнее раскручивать в СМИ, что Россия ведет враждебную политику, - сказал политолог «Известиям».

Отметим в этой связи, что по данным ФТС доля Польши во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила около 2,8% - по этому показателю страна заняла 11 место. Товарооборот между Россией и Польшей составил примерно $13 млрд, уменьшившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас п о всей Европе установлено около четырех тысяч памятников советским воинам, большинство которых находятся на территории Венгрии. В Польше , при освобождении которой от фашистов погибли 600 тысяч советских солдат, таких мемориалов около 500 . Пока не ясно, сколько из них подпадают под действие подписанного в июле президентом Польши Анджеем Дудой закона о декоммунизации. Напомним, что документ предполагает демонтаж всех памятников, «пропагандирующих коммунизм», за исключением мемориальных объектов, являющихся элементом захоронений или военных кладбищ.

На запрос «Известий» польский Институт Национальной памяти, который составляет каталог советских памятников, не ответил.